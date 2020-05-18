Стойкий иммунитет к вирусу подтверждён у переболевших COVID-19

Сильный иммунитет к вирусу развивается у переболевших COVID-19 пациентов. Это подтвердили исследования специалистов Института иммунологии Ла-Хойя.
Результаты показали, что иммунитет способен разными способами распознать коронавирус и его новые проявления. Это развеяло сомнения, что разработка новой вакцины может оказаться бесполезной.
Результаты исследования
Однако, это не исключает того, что этот иммунный ответ может быть вреден и для самого организма, но он будет служить маркером нормального эффекта после вакцины.
Эти же учёные раньше нашли иммунитет у людей, которые вовсе не болели коронавирусом. У них обнаружился кросс-реактивный иммунитет. Все, у кого обнаружились антитела, уже переболели другими видами коронавируса, которые провоцируют обыкновенное ОРВИ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах. Это связано с более высоким иммунитетом жителей страны, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.
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