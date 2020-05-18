Стойкий иммунитет к вирусу подтверждён у переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/aa82968a-995e-11ea-aaa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный иммунитет к вирусу развивается у переболевших COVID-19 пациентов. Это подтвердили исследования специалистов Института иммунологии Ла-Хойя.

Результаты показали, что иммунитет способен разными способами распознать коронавирус и его новые проявления. Это развеяло сомнения, что разработка новой вакцины может оказаться бесполезной.

Результаты исследования опубликованы в журнале MedicalXpress. В исследовании приняли участие 20 человек, которые перенесли заболевание без госпитализации и стойких осложнений. У всех них учёные выявили стойкий иммунный ответ со стороны Т-хелперов или разновидностей Т-лимфоцитов, которые провоцируют уничтожение патогена.

Однако, это не исключает того, что этот иммунный ответ может быть вреден и для самого организма, но он будет служить маркером нормального эффекта после вакцины.

Эти же учёные раньше нашли иммунитет у людей, которые вовсе не болели коронавирусом. У них обнаружился кросс-реактивный иммунитет. Все, у кого обнаружились антитела, уже переболели другими видами коронавируса, которые провоцируют обыкновенное ОРВИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах. Это связано с более высоким иммунитетом жителей страны, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.