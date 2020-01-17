https://static.news.ru/photo/5e1c7192-39c5-11ea-ab43-fa163e074e61_660.jpg Фото: M. Lenke/blickwinkel/Global Look Press

Божьи коровки стали просыпаться в Московской области. Специалисты считают, что данное поведение насекомых является нормальной реакцией на аномальное тепло.

Об этом рассказала главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлия Добрушина, сообщает «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, если холода начнут наступать постепенно, то божьи коровки снова найдут укрытие. Однако они погибнут, если морозы ударят резко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве вечером 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса. Данный показатель является рекордным для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений.