Стало известно о начале сильной магнитной бури на Земле Ученые зарегистрировали сильную магнитную бурю на Земле

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Ученые обнаружили возмущение магнитного поля Земли, оно достигло сильного уровня, пишет ТАСС со ссылкой на центр мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ). В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, что означает «сильно» по шкале с пятью показателями.

Уровень G3 также указывает на возможные проблемы в энергетических системах, такие как ложные тревоги и перебои в радиосвязи. Также возможны полярные сияния в средних широтах. В начале мая произошла самая сильная магнитная буря на Земле с 2005 года, достигнув экстремального уровня G5.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут привести к магнитным бурям на Земле.

Ранее директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов рассказал, что суперпятно, которое появилось на Солнце, может стать причиной магнитных бурь на Земле. По его словам, точно предсказать появление бури можно будет только за несколько часов до нее.