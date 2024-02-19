Стало известно, на что Роскосмос потратит 50 млрд рублей Роскосмос создаст конвейер по производству спутников за 50 млрд рублей

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Госкорпорация «Роскосмос» намерена наладить массовое производство спутников, масса которых не будет превышать 500 кг, заявил генеральный директор корпорации Юрий Борисов. Для реализации этого плана будет выделено 50 млрд рублей, поскольку задача потребует наличия нового технического оборудования, передает «Pro Космос».

Нам нужно создавать конвейер для аппаратов до 500 килограммов, это другое технологическое оборудование и требует уже реальных затрат. На что мы, собственно, и запланировали около 50 млрд рублей, — заявил Борисов.

По его словам, похожий конвейер уже запущен на предприятии «Решетнев», однако там создаются космические аппараты массой не более 100 кг. Тем не менее предполагается, что именно этот участок и его наработки станут прототипом, на основе которого будет осуществлен переход к индустриальной модели, — опыт его использования показал, что можно создать конвейер для более тяжелых спутников.

Себестоимость, трудоемкость, сроки создания спутников на этом мини-конвейере подтверждены, они значительно ниже, чем на стапельном производстве, — констатировал глава Роскосмоса.

Ранее Борисов заявил, что корпорация планирует сотрудничать с отечественными частными компаниями, основываясь на опыте зарубежных стран. По его словам, в России пока нет компаний уровня американской SpaceX, но есть перспективные стартапы.