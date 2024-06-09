Стало известно, когда магнитная буря может обрушиться на Землю Новые вспышки на Солнце могут произойти 11 и 12 июня

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7 июня ночью произошли несколько взрывов на Солнце, которые вызвали обеспокоенность ученых из-за возможного обрушения магнитного шторма на Землю 8 и 9 июня, сообщает портал 56orb.ru. Исследователи предупредили о возможных нарушениях работы электронных приборов, изменениях в поведении животных и растений. Также сотрудники Института прикладной геофизики предупреждают, что возможны новые вспышки на Солнце, которые могут привести к возобновлению активности 11 и 12 июня.

Всего было зафиксировано девять вспышек на Солнце 6 июня, однако только одна была средней мощности. Ночью 7 июня было еще четыре вспышки класса С. Источники утверждают, что в выходные дни, 8 и 9 июня, вероятность магнитных бурь составляет 5%.

Ранее сообщалось, что Земля испытала 8 июня удар тяжелых частиц после двойной вспышки на Солнце. Энергия частиц могла превышать значение в 100 млн электронвольт.

До этого ученые зафиксировали пять вспышек высокого класса на Солнце. Одна из самых мощных вспышек произошла 4 мая в 09:19 утра по московскому времени, уточнили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) о космической погоде. В ночь же на 11 мая на Солнце зарегистрировали вторую по силе за прошедшие семь лет вспышку.