Стала известна причина замедления вращения Земли

Земля регулярно увеличивает и уменьшает скорость своего вращения. Это происходит в разные времена года. О причинах происходящего URA.ru рассказал геофизик, академик РАН Виталий Адушкин.

Сильно не может, но слегка меняет скорость своего вращения Земля. Причем то увеличивая её, то уменьшая зимой и летом. Там разные скорости вращения. Эти тонкие вещи не сильно меняются, — сказал учёный.

По его словам, изменение скорости вращения Земли может быть связано с выпадением снега зимой.

Земля становится как бы тяжелее и скорость слегка меняется. Да, это происходит на северном полушарии, но действует на всю Землю, — пояснил академик.

В свою очередь, заместитель директора по направлению «Магнетизм Земли и планет» Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН, кандидат физико-математических наук Валерий Петров заявил, что на скорость вращения Земли может влиять сила инерции. Он объяснил, что планета за счёт вращения по экватору расширена и диаметр там больше, чем на полюсах. Если вся вода на полюсах растает и равномерно распределится по планете, масса на экваторе станет больше, момент инерции увеличится, а момент вращения сохранится и планета замедлится.

Ранее сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звёзд Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Денис Денисенко оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй. Небесное тело пролетит вблизи Земли, в районе орбиты геостационарных спутников, весной 2029 года. Однако паниковать по поводу его возможного столкновения с нашей планетой не стоит — этого не произойдёт, уверил астроном.