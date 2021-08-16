Сразу несколько штаммов «засунут» в новые вакцины от COVID

В будущем вакцины от коронавируса, скорее всего, претерпят изменения по составу. В них будет сразу несколько штаммов одного и того же вируса, сообщил директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в интервью «Известиям». Причём их будут довольно часто менять.

Коллективный иммунитет сформировать можно. Но вирус мутирует. Если мы используем вакцины на основе уханьского варианта, насколько этот иммунитет будет эффективным, когда придет «дельта»? — сказал учёный.

Он добавил, что данный вопрос нужно как следует изучить. Но уже сейчас есть предположение, что правильнее было бы действовать по аналогии с сезонным гриппом: просто отбирать самые актуальные штаммы на конкретный период и менять вакцину каждый год или даже раз в полгода по рекомендации ВОЗ.

В качестве примера он привел четырёхвалентные препараты от гриппа, в которых четыре разных штамма. Скорее всего, именно так и сделают во всём мире в следующем эпидсезоне.

Максютов отметил, что сейчас было бы правильно производить вакцину на основе штамма «дельта».

Традиционная прививочная кампания по гриппу проходит осенью. В этом году она совпадёт с вакцинацией от коронавируса. Как совместить два препарата, рассказал ранее бывший главный государственный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

Скорее всего, ближе к ноябрю Россию ждёт очередная волна коронавируса, считает вирусолог, академик РАН Пётр Чумаков.