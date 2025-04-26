Четыре планеты «исчезнут» из поля зрения астрономов В мае четыре планеты нельзя будет увидеть с Земли из-за Солнца

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В мае жители России не смогут наблюдать четыре планеты из-за слишком яркого солнечного света, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий. Так, Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун будут скрыты от наблюдателей с Земли.

Не наблюдаемы, так как «прячутся» в лучах Солнца: Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун, — сказали в планетарии.

На утреннем небе в течение мая можно будет наблюдать Венеру. С 1 по 10 мая и с 13 по 31 мая она будет находиться в созвездии Рыб, а 11–12 мая переместится в созвездие Кита. Вечером того же дня в созвездии Тельца хорошо будет виден Юпитер. Марс можно будет разглядеть ночью — с 1 по 25 мая в созвездии Рака, а с 26 по 31 мая в созвездии Льва.

Ранее астрономы из Чикагского университета во главе с Р. Дж. Грэмом установили, что постепенное старение и нагрев Солнца приведет к катастрофическим последствиям для Земли. Эксперты отметили, что усиление солнечной активности уже сейчас представляет серьезную угрозу для жизни на планете. Ученые уточнили, что с момента образования Земли яркость Солнца увеличилась на 30%, причем этот процесс продолжает ускоряться.

В конце апреля жителей России ожидает серия геомагнитных возмущений. Специалисты предупреждают о возможных магнитных бурях. Причиной такой активности ученые называют появившуюся на Солнце крупную корональную дыру. Через это образование в космическое пространство выбрасываются потоки солнечного ветра, которые оказывают непосредственное влияние на магнитосферу Земли, вызывая геомагнитные колебания.