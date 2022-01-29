Специалисты оценили риск второй раз заразиться «омикроном»

Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что риск повторного заражения коронавирусом при штамме «омикрон» выше, чем при «дельте». Показатели отличаются в 5,4 раза, сообщает Express.

Издание отмечает , что защита, которую получает организм после перенесенного заболевания «омикроном», не превышает 19%.

Данные другого исследования, которое специалисты провели в Южной Африке, показывают, что заражение «омикроном» способно обезопасить от «дельты». По мнению учёных, антитела у людей, заразившихся «омикроном» в четыре раза увеличивают защиту от «дельты».

Ранее стало известно, что быстрое распространение штамма COVID-19 «омикрон» объясняется его особенностями, заявил вирусолог Сергей Нетёсов. Речь идёт о более быстром размножении и способности преодолевать вакцинную защиту, отметил он. Нетёсов считает, что есть ещё и третья причина — в целом низкие темпы иммунизации населения.