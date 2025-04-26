Ученые раскрыли истинную причину уничтожения Содома и Гоморры SP: взрыв мощностью в 20 мегатонн мог уничтожить Содом и Гоморру

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Археологические исследования руин древних городов Содома и Гоморры помогли ученым выяснить, что разрушение поселений могло произойти в результате мощного взрыва, пишет Scientific Reports. Детонация была сопоставима по силе с ядерным ударом в 20 мегатонн.

Главным доказательством этой теории стал обнаруженный полутораметровый слой, состоящий преимущественно из пепла и сгоревших органических остатков. Радиоуглеродное датирование показало, что катастрофа произошла около 1650 года до нашей эры. Среди других находок — керамические осколки с признаками одностороннего остекленения от экстремально высоких температур, а также куски сырцового кирпича с характерными пузырьками. Вероятно, они образовались при сильном нагреве.

Ранее в иранском портовом городе Бендер-Аббас, расположенном в южной провинции Хормозган, произошел сильный взрыв. Руководитель местного управления по чрезвычайным ситуациям заявил, что точные причины инцидента пока не установлены. Представители экстренных служб провинции отметили, что в результате взрыва пострадали не менее 47 человек. В настоящее время одной из основных версий случившегося считается возгорание топливного резервуар, хотя расследование обстоятельств происшествия продолжается.