Создатель «Новичка» пояснил невозможность отравления Навального веществом

https://static.news.ru/photo/ff21ce86-ed64-11ea-933e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: twitter.com

Профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, который участвовал в создании «Новичка», рассказал, почему оппозиционера Алексея Навального не могли отравить этим веществом.

Химик пояснил, что «Новичок» — это не токсичные компоненты, а отравляющая система, которая раскрывается во время взрыва.

Это очень большой коктейль, не готовый к использованию. Чтобы он был готовым, система «Новичок» должна быть взорвана как минимум. <...> Это система, которая создана для уничтожения целой воинской части, а не одного человека, — объяснил Леонид Ринк в эфире программы «Соловьёв LIVE».

Он добавил, что симптомы, которые были у Алексея Навального, не похожи на отравление «Новичком», а напоминают обострение панкреатита, именно такой диагноз и поставили омские врачи, подчеркнул эксперт.

Леонид Ринк отметил, что при отравлении «Новичком» смерть наступила бы в течение секунд, человека невозможно было бы спасти, тем более куда-то транспортировать.

Учёный также пояснил, что систему «Новичок» умеют делать немцы, англичане, шведы, американцы и чехи.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация из Германии, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», не поступала в Кремль.