Создана солнечная батарея с рекордным КПД

Учёные из США разработали солнечные элементы с рекордным КПД в почти 50%.
Как
Новый фотоэлемент состоит из шести слоёв, занимающихся собственно выработкой энергии. Каждый слой изготовлен из отдельного материала. Состоящего из редкоземельных элементов, которые позволяют улавливать фотоны с самой разной энергией. При этом батарея тоньше человеческого волоса.
Недостаток новой солнечной батареи — это ее высокая стоимость из-за очень сложной и крайне затратной технологии производства.
Как писал NEWS.ru. исследователи из Китая представили новую версию трибоэлектрического капельного генератора, который получает энергию от трения падающих капель о поверхность.
Согласно данным учёных, капля воды, объёмом 100 микролитров, падая с высоты 15 см, образует напряжение больше 140 Вольт, что позволяет включить сотню небольших светодиодных ламп
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