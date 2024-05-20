Создана детализированная 3D-схема головного мозга Ученые из Гарвардского университета и Google Research создали 3D-схему мозга

Исследователи Гарвардского университета и компания Google Research разработали детализированную 3D-модель человеческого мозга. Отмечается, что эта работа позволит изучить природу эпилепсии, поскольку ученые взяли за образец мозг пациента, страдающего этим заболеванием. Google Research опубликовала видео об исследовании на YouTube.

Участок мозга взятого для исследования был не больше крупинки риса, но содержал 57 тысяч клеток, 230 миллиметров кровеносных сосудов и 150 млн связей между клетками. Благодаря искусственному интеллекту и электронной микроскопии удалось получить снимок этого кусочка. Затем ученые раскрасили и реконструировали всю сеть нейронных связей, получив 3D-схему мозга.

Ученые потратили на исследование больше 10 лет. Сначала они пытались создать модель дождевого червя, затем плодовой мушки и мышей. После этого они решились перейти к человеческому мозгу.