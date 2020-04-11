Сотрудник «Вектора» рассказал об испытаниях противовирусных вакцин на людях

https://static.news.ru/photo/a891bca8-7c02-11ea-aca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все желающие принять участие в испытаниях на себе противовирусных вакцин сначала приглашаются на скрининг. После этого подходящие по состоянию здоровья подписывают соответствующие соглашения. Затем добровольцам вводят препарат, рассказал сотрудник лаборатории «Вектор» Алексей Кабанов.

Исследователь ранее сам становился участником подобных экспериментов. По его словам, испытуемым постоянно измеряют температуру, проверяют место инъекции. Через некоторое время граждан отправляют домой и вызывают на плановые осмотры и анализы. Кроме того, добровольцы фиксируют изменения самочувствия.

Есть специальный корпус, стационар особо опасных инфекций, вот они проводят эти исследования, соответственно, там нас вакцинировали, и мы в течение суток находились под наблюдением врача, — цитирует Кабанова телеканал «Россия 1».

Он добавил, что всех участников программы разделяют на три группы. Первой вводят маленькую дозу вакцины, второй — более высокое количество препарата. Третья получает вещество дважды — оба раза в максимальной дозировке.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи. В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор создал три прототипа вакцины от коронавируса нового типа. База одного из препаратов уже используется и полностью безопасна. Как отметили в ведомстве, перед выпуском перспективные вакцины проверят на 60 добровольцах.