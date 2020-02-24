https://static.news.ru/photo/f082f260-572d-11ea-8a10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Зотов/AntarcticCenter/facebook.com

Снежный покров вокруг украинской антарктической станции «Академик Вернадский» приобрёл малиновый цвет. Полярники нашли причину в «цветении» водоросли хламидомонады.

Учёные изучили образцы снега под микроскопом. Клетки организмов содержат красный слой, который защищает от ультрафиолета.

Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными — сейчас в Антарктиде [и всём Южном полушарии] лето, — споры начинают прорастать, — говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины.

В ведомстве отметили, что явление характерно не только для Антарктиды, но и для ледников в Альпах или Арктике.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2020-го в Антарктике дважды обновились температурные рекорды. Она поднялась до 20 градусов тепла.