СМИ: учёные обнаружили частицы пластика в плаценте человека

https://static.news.ru/photo/57c981ba-4011-11eb-bb7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Итальянские учёные впервые нашли частицы микропластика в плаценте человека. Пока неизвестно, как он влияет на здоровье ребёнка, но уже сейчас доктора обеспокоены.

Микропластик нашли в плаценте 70% рожениц. При этом частицы были на тканях как со стороны матери, так и со стороны ребёнка, сообщает Пятый канал. По данным Всемирного фонда дикой природы, каждую неделю человек съедает по 5 гр полимеров, что равносильно весу кредитной карты, или 250 гр в год (вес сотового телефона).

Самая высокая концентрация полимеров находится в воздухе. Во французских горах на один квадратный метр найдено 365 частиц, в бутылке с водой — около 300, в яблоке — порядка 200 частиц. Проникают полимеры через почву и воду.

До итальянцев австрийские учёные нашли частицы микропластика в желудках жителей восьми стран. В основном, это были материалы для бутылок и крышек для них. Немецкие исследователи обнаружили полимеры в организмах годовалых детей.

Исследователи пока не могут сказать, как микропластик влияет на здоровье человека. Но проводимые на животных опыты показали, что он вызывает воспаления, бесплодие и рак.

Томские учёные обнаружили пластик в пресноводной рыбе. Выяснилось, что концентрация пластика в ней оказалась выше, чем в другой рыбе мира. Исследователи пришли к выводу, что полимеры для рыбы токсичны, влияют на плодовитость и обмен веществ.

Пандемия коронавируса только ухудшила ситуацию. По данным американских экологов, ежемесячно человечество выбрасывает 129 млрд масок и 65 млрд пар перчаток из полимера. Причём, оградить себя и своих близких от пластика просто невозможно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин призвал к наращиванию повторного использования пластика, в том числе и к увеличению доли вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Глава государства отметил, что в настоящее время во всём мире серьёзное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов, а также ужесточаются требования к сокращению объёмов отходов.