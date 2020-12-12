СМИ: разработки вакцины от COVID сделают прорыв в борьбе с раком и ВИЧ

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Технологии, которые применяются в разработках отдельных вакцин от коронавируса, дадут толчок к новым способам борьбы с другими сложными заболеваниями, с которыми борется человечество, такими как рак, СПИД или сердечно-сосудистые заболевания.

Использование матричной РНК компанией Moderna, а также тандемом Pfizer — BioNTech показало, что введение белка коронавируса в клетки человека способно стимулировать выработку защитной реакции организма, пишет агентство Bloomberg.

Уже сейчас отдельные фармакологические компании работают над тем, чтобы использовать такую технологию для создания вакцин от гриппа, препаратов для лечения сердечной недостаточности, муковисцидоза, цитомегаловируса и ВИЧ.

Агентство отмечает, что ранее технология мРНК никогда не применялась разработчиками лекарств вне клинических испытаний и пандемия коронавируса стала толчком для более широкого её применения.

Мы вступаем в эпоху мРНК-терапии. В этом направлении будет больше инвестиций и больше ресурсов, — считает бывший биолог Гарвардского университета и акционер Moderna Деррик Росси.

По его мнению, уже через 10–20 лет большинство вакцин будет строиться на технологии мРНК.

С ним согласен один из основателей немецкой BioNTech Угур Сахин, который считает, что в ближайшие годы появятся первые лекарственные препараты от онкологических заболеваний, использующие эту технологию. По его словам, ряд производителей уже начали работу над такими препаратами.

Однако, считают эксперты, прежде чем заглядывать в будущее, необходимо достоверно убедиться, что вакцины от COVID-19 действительно будут эффективны.

Ранее NEWS.ru писал, что регулятор ЕС вынесет решение о допуске вакцины Pfizer — BioNTech на европейский рынок не позже 27 декабря.