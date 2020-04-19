СМИ: лабораторные утечки вирусов не раз были причинами пандемий

https://static.news.ru/photo/32c36b58-824b-11ea-9fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Shunpi/XinHua/Global Look Press

В настоящее время в мире развернулась целая дискуссия относительно происхождения COVID-19, многие уверены, что новый вирус «вышел» из китайской лаборатории. Эта версия достаточно правдоподобна, потому что «побеги» вирусов из лабораторий встречались в истории уже не раз.

Несколько раз выбирался из лаборатории тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС), вызываемый коронавирусом SARS-CoV, — сообщает «Газета.Ru».

Эпидемия этой инфекции длилась с 2002 по 2003 год, началась в Китае, но в пандемию не переросла. После этого лаборатории всего мира стали изучать штамм этого вируса и хранить его. В итоге ТОРС выбирался наружу шесть раз: в Сингапуре, Тайване и четыре раза из пекинской лаборатории.

Вирус гриппа H1N1 впервые появился в 1918–1919 годах и был известен как «испанка», а после мутировал в H2N2, обернувшись пандемией «азиатского вируса». H1N1 долго исследовали, однако в 1976 году по неизвестным причинам образец вырвался из лабораторных условий и заявил о себе в 1977 году. От него же произошёл и небезызвестный свиной грипп, от которого умерли 200 тыс. человек по всему миру.

Как писал NEWS.ru, публикация двухгодичной давности в газете China Daily взбудоражила всё мировое сообщество. В 2018 году издание разместило материал о научном центре в китайском городе, который стал очагом распространения коронавируса. В нём рассказывалось о том, что в хранилище находятся полторы тысячи штаммов вирусов. На кадре лаборантка открывает морозильную камеру холодильника, где хранятся пробирки. При этом герметичность морозилки явно нарушена, а выглядит она хуже, чем те, которые стоят у большинства людей на кухнях. Кроме того, на фото видно, как резинка морозильной камеры отваливается, а вокруг образовалась наледь.

Сотрудники американского посольства в Китае задолго до пандемии коронавируса предупреждали о том, что в лаборатории города Ухань, который стал очагом вспышки COVID-19, есть проблемы с соблюдением мер безопасности.