https://static.news.ru/photo/235fd502-6563-11ea-817d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA Earth Observatory

Учёные Ратгерского университета в США рассказали, что на Земле могут появиться районы со смертельно опасной жарой. Эта на этой территории проживает 1,2 млрд. человек.

Это произойдёт при повышении глобальной температуры на три градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой к концу века. Такой сценарий наиболее вероятен, говорится на Phys.org.

Когда мы смотрим на риски более потепления планеты, нам необходимо уделять особое внимание совокупным крайним значениям температуры и влажности, которые особенно опасны для здоровья человека, — рассказал директор института Роберт Копп.

В настоящие время зона поражения затрагивает в четыре раза больше человек, чем в конце XIX столетия.

Как ранее писал NEWS.ru, NASA обнародовало фотографии тающих ледников в Антарктиде: с 6 по 11 февраля снежный покров потерял 10 сантиметров. Это пятая часть от общего объёма снега, который накапливается там в течение года.