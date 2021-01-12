Следы динозавров впервые обнаружены в восточной китайской провинции Фуцзянь

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Больше 240 окаменелых отпечатков динозавров обнаружены в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Находка была сделана учёными в уезде Шанхан.

Окаменелые следы, возраст которых составляет порядка 80 млн лет, разбросаны на территории площадью около 1,6 тысячи квадратных метров. Это самая крупная находка подобного рода на территории Китая. А в этой местности она и вовсе сделана впервые, передаёт ТАСС.

Следы, как считают учёные из Китайского университета геологических наук, принадлежат по меньшей мере восьми различным видам динозавров. Их размер составляет от 8 до 55 сантиметров. Исследователи полагают, что они принадлежали особям от одного до десяти метров в длину.

По мнению исследований, отпечатки относятся к позднему меловому периоду.

Ранее NEWS.ru писал, что 12-летний палеонтолог-любитель из Канады обнаружил скелет динозавра, возраст которого составляет 69 млн лет. Находку мальчик сделал в каньоне Подкова в Бесплодных землях провинции Альберта, где путешествовал со своим отцом.