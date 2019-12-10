https://static.news.ru/photo/0585edb2-1b50-11ea-8d03-fa163e074e61_660.jpg Рафаэль Арутюнян Фото: ibrae.ac.ru

Представитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН) сообщил, что умер один из ведущих мировых специалистов в области ядерной и радиационной безопасности Рафаэль Арутюнян. Ему было 65 лет.

9 декабря, после продолжительной болезни, ушёл из жизни выдающийся учёный Рафаэль Арутюнян, — сказал представитель ИБРАЭ РАН.

Время и место прощания сообщат дополнительно.

Арутюнян окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Он был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Под его именем было опубликовано около 170 научных работ, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лауреат Государственной премии, учёный Ярослав Штромбах умер на 70-м году жизни из-за продолжительной болезни. Он завоевал большой авторитет в области ядерной энергетики, а его опыт и знания были признаны на самом высоком государственном уровне. В 2018 году Штромбаха наградили орденом Александра Невского за выдающиеся заслуги.