Сибирские учёные научились быстро выявлять клещевые инфекции

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Учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН разработали технологию экспресс-тестирования клещевых инфекций, сообщает «МК в Красноярске».

Созданный специалистами способ позволяет быстро выявлять ДНК и РНК различных инфекций. В частности, для определения боррелиоза клеща кладут в небольшую ёмкость с реагентами. Если насекомое заразно, то раствор изменит цвет через 20–40 минут.

Теперь учёные намерены создать компактный прибор, который позволит диагностировать клещевые вирусы в полевых условиях до приезда в больницу.

Ранее сообщалось, что самый простой способ удалить клеща — воспользоваться нитью. Её следует обвязать вокруг места, где клещ присосался к коже, выкрутив его по часовой стрелке. Чем быстрее это сделать, тем меньше шансов, что инфекция попадёт в кровь.

После извлечения клеща необходимо доставить его в лабораторию, где в течение 1–2 суток проведут исследование на наличие возбудителя четырёх инфекций: клещевого боррелиоза, клещевого энцефалита, эрлихиоза, анаплазмоза. Если анализ даст положительный результат, человеку назначат экстренную профилактику.