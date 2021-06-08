Сибирские учёные научились быстро выявлять клещевые инфекции

Учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН разработали технологию экспресс-тестирования клещевых инфекций, сообщает «МК в Красноярске».
Созданный специалистами способ
Теперь учёные намерены создать компактный прибор, который позволит диагностировать клещевые вирусы в полевых условиях до приезда в больницу.
Ранее сообщалось, что самый простой способ удалить клеща — воспользоваться нитью. Её следует обвязать вокруг места, где клещ присосался к коже, выкрутив его по часовой стрелке. Чем быстрее это сделать, тем меньше шансов, что инфекция попадёт в кровь.
После извлечения клеща необходимо доставить его в лабораторию, где в течение 1–2 суток проведут исследование на наличие возбудителя четырёх инфекций: клещевого боррелиоза, клещевого энцефалита, эрлихиоза, анаплазмоза. Если анализ даст положительный результат, человеку назначат экстренную профилактику.