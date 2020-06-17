Швейцарцы собрали самый маленький двигатель в мире

https://static.news.ru/photo/2dac6686-b0ab-11ea-90be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swiss Federal Laboratories for Materials

Сотрудники Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и Федеральной политехнической школы Лозанны собрали самый маленький двигатель в мире. Он состоит из 16 атомов. Его размер меньше одного нанометра.

Тем не менее, устройство функционирует как обычный мотор — преобразует энергию в направленное движение. У него есть привычные ротор и статор. Первый представляет собой молекулу ацетилена (4 атома). Он вращается на поверхности статора (шесть атомов палладия и шесть атомов галлия), говорится в материале на сайте PNAS.

Изобретение работает на двух видах энергии — тепловой и электрической. В первом случае ротор приводится в движение и перемещается в случайном направлении, а при комнатной температуре вращается со скоростью до нескольких миллионов оборотов в секунду.

На электричестве, подаваемом растровым электронным микроскопом, ротор вращается лишь в одном направлении. Один электрон может повернуть его на одну шестую оборота.

Но авторы проекта не считают двигатель «молекулярной игрушкой». По их словам, новинка поможет изучить эффект квантового туннелирования. По квантовым законам физики, ротор, состоящий из атомов, может преодолеть сопротивление «храпового механизма», даже если ему не хватит энергии.

Ранее гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) РАН Кирилл Сыпало сообщил, что уже сформирован вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового гражданского самолёта, писал NEWS.ru. Создать его на базе стратегического ракетоносца Ту-160 предложил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.