Международный коллектив учёных предположил, что шимпанзе кидают камни в корни деревьев, потому что животным нравится издаваемый при этом звук.
Группа исследователей из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка заметила у живущих в одном из западноафриканских заповедников шимпанзе интересную привычку — они бросали камни в деревья без какой-либо явной цели, сопровождая эти действия криками. При этом обезьяны выбирали не все растения, поэтому учёные решили изучить явление.
Результаты исследования
Учёные предположили, что шимпанзе могут бросать камни просто потому, что им нравится получаемый звук. Также это может быть средством коммуникации. Обезьяны в принципе способны на деятельность с орудиями вроде палок и камней в рекреационных целях. Известен случай шимпанзе по кличке Барни, который любил стучать по пластиковому ведру, причём довольно умело — извлекаемые им звуки напоминали простые ритмы, которые может сыграть на барабанах человек.
Ранее NEWS.ru писал о научной гипотезе, согласно которой современные обезьяны могут быть умнее далёких предков человека — австралопитеков.
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