https://static.news.ru/photo/328144ee-2323-11ea-9ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

Международный коллектив учёных предположил, что шимпанзе кидают камни в корни деревьев, потому что животным нравится издаваемый при этом звук.

Группа исследователей из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка заметила у живущих в одном из западноафриканских заповедников шимпанзе интересную привычку — они бросали камни в деревья без какой-либо явной цели, сопровождая эти действия криками. При этом обезьяны выбирали не все растения, поэтому учёные решили изучить явление.

Результаты исследования представлены в журнале Biology Letters. В районе обитания шимпанзе распространены 13 видов деревьев, из которых приматы использовали для вышеуказанной цели только шесть. Учёные установили, что издаваемый при бросках камней по корням этих растений звук был ниже и дольше. Самыми звучными оказались деревья с так называемыми досковидными корнями.

Учёные предположили, что шимпанзе могут бросать камни просто потому, что им нравится получаемый звук. Также это может быть средством коммуникации. Обезьяны в принципе способны на деятельность с орудиями вроде палок и камней в рекреационных целях. Известен случай шимпанзе по кличке Барни, который любил стучать по пластиковому ведру, причём довольно умело — извлекаемые им звуки напоминали простые ритмы, которые может сыграть на барабанах человек.

Ранее NEWS.ru писал о научной гипотезе, согласно которой современные обезьяны могут быть умнее далёких предков человека — австралопитеков.