По мнению учёных, танцевальные навыки у человека появились благодаря приматам. На эти мысли исследователей навела парочка обезьян из американского зоопарка, которые двигались как танцующие люди.
Как
Исследователи также установили, что уровень координации, синхронности и ритма у двух самок шимпанзе совпадал с тем, что наблюдается у участников оркестра, исполняющего тот же самый музыкальный фрагмент.
Танец требует, чтобы индивидуумы интерактивно синхронизировали темп всего тела с темпом своего партнёра с почти совершенной точностью. Это объясняет, почему никакие танцевальные формы не присутствовали среди нечеловеческих приматов, — утверждают зоологи.
При этом отмечается, что описанное учёными явление может представлять новую форму поведения в неволе этих представителей обезьян.
Как писал NEWS.ru, ранее океанологи обнаружили в Мексиканском заливе рыбу с «ногами».
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