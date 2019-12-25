https://static.news.ru/photo/727f95b2-272b-11ea-a732-fa163e074e61_660.jpg Фото: Günter Lenz/imageBROKER.com/Global Look Press

По мнению учёных, танцевальные навыки у человека появились благодаря приматам. На эти мысли исследователей навела парочка обезьян из американского зоопарка, которые двигались как танцующие люди.

Как сообщает портал NewsNation, во время наблюдений за ними зоологи из Университета Уорвика в Великобритании отметили, что шимпанзе сформировали дуэт и двигались в танце очень слаженно. Ранее ничего подобного у обезьян не отмечалось, и это породило вопрос о том, как вообще возник человеческий танец.

Исследователи также установили, что уровень координации, синхронности и ритма у двух самок шимпанзе совпадал с тем, что наблюдается у участников оркестра, исполняющего тот же самый музыкальный фрагмент.

Танец требует, чтобы индивидуумы интерактивно синхронизировали темп всего тела с темпом своего партнёра с почти совершенной точностью. Это объясняет, почему никакие танцевальные формы не присутствовали среди нечеловеческих приматов, — утверждают зоологи.

При этом отмечается, что описанное учёными явление может представлять новую форму поведения в неволе этих представителей обезьян.

Как писал NEWS.ru, ранее океанологи обнаружили в Мексиканском заливе рыбу с «ногами».