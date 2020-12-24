«Шикарный»: челябинского учёного впечатлил упавший в Китае метеорит

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Изучавший челябинский метеорит доцент ЧелГУ Сергей Замоздра восхитился упавшим в КНР метеоритом. Он отметил длительность вспышки в небе.

Учёный подчеркнул, что наблюдать метеорит можно было в течение целых 29 секунд, передаёт РИА Новости.

Это шикарный суперболид. Очень длительный: около 29 секунд. Видимо, вошёл почти по касательной: наклон траектории к горизонтали — меньше 10 градусов, — добавил Замоздра.

Падение метеорита в Челябинской области произошло 15 февраля 2013 года. Самый крупный обломок челябинского метеорита обнаружили на дне озера Чебаркуль, он весит более 600 килограммов.

В Китае падение объекта, похожего на метеорит, зафиксировано в ночь на 24 декабря. Это произошло в провинции Цинхай.

Как писал NEWS.ru, горожанин снял на видео яркую вспышку непонятного происхождения, которую жители Смоленска приняли за свечение, вызванное падением метеорита. При этом другие жители Смоленска также начали рассказывать, что накануне видели странное свечение.