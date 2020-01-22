https://static.news.ru/photo/3d7e9912-3d15-11ea-8755-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerard Lacz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная группа учёных пришла к выводу, что индоавстралийские кошачьи акулы (Hemiscyllium), которые также известны как «шагающие» акулы, являются венцом своей ветви эволюции.

«Шагающие» акулы впервые были обнаружены в 2006 году. Исследование продлилось 12 лет. Его итоги опубликованы в журнале Marine and Freshwater Research.

Учёные наблюдали за девятью видами этих акул. Все они отличались уникальным способом передвижения: рыбы «бродят» по морскому дну в поисках пищи на свои мускулистых плавниках. По мнению исследователей, решающую роль в их эволюции сыграла среда, в том числе изменение уровня моря, появление рельефа местности, образование рифов и распространение акул в новых местах.

В итоге учёные заключили, что эти хрящевые рыбы отделились от своего предка девять млн лет назад. Таким образом, их можно считать самым молодым видом акул на сегодня, учитывая, что вообще акулы зародились более 400 млн лет назад.

Это открытие доказывает, что современные акулы обладают замечательной эволюционной выносливостью и способностью адаптироваться к изменениям окружающей среды, — говорит Марк Эрдманн, соавтор исследования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что акула, живущая уже примерно 500 лет, найдена в Гренландии. Рыба родилась во время правления в Англии Генриха VIII, а в России — Василия III.