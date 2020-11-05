Самый крупный в мире айсберг может навредить экосистеме острова в Атлантике

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Самый крупный в мире айсберг A-68 приближается к острову Южная Георгия, что в южной Атлантике. Из-за него может пострадать экосистема острова.

Учёные считают, что A-68 может остановиться у побережья Южной Георгии и создать угрозу для местных пингвинов и тюленей. В частности, айсберг заблокирует привычные пути для поиска пищи. Он также может уничтожить морских существ, живущих на дне, пишет BBC.

A-68 откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года и тогда имел площадь 5800 квадратных километров. Сейчас он уменьшился до 4200 квадратных километров.

Ранее NEWS.ru писал, что крупный астероид приблизится к Земле 29 ноября 2020 года, передают сотрудники Центра исследований околоземных объектов NASA. Диаметр небесного тела — около 510 метров, что практически равно размерам Останкинской башни в Москве (540 метров).

Отмечается, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии 4,3 млн км. Скорость составит 25,07 км/c.