Учёные назвали самые длительные последствия коронавируса

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Китайские учёные определили наиболее распространённые последствия коронавирусной инфекции. Причём, их специалисты охарактеризовали как длительные.

Оказалось, что спустя полгода после острой фазы инфекции, пациенты чаще всего жаловались на усталость или мышечную слабость (63% переболевших), проблемы со сном (26%), а также на состояние беспокойства или депрессию (23%). Результаты исследования обнародованы в журнале The Lancet.

При этом, как отметили учёные, люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме, имели более серьёзные нарушения диффузионной способности лёгких и нуждались в помощи при долгосрочном восстановлении.

Исследование проводилось среди пациентов с подтверждённым коронавирусом, выписанных из больницы в период с января по май 2020 года. Медианный возраст инфицированных — 57 лет. Из 1733 участников эксперимента 52% были мужчинами.

Ранее врач из Великобритании Лидия Осэй-Боатенг рассказала о симптомах коронавируса, которым, по её мнению, уделяют недостаточно внимания. Среди таковых она назвала головные боли и боли в горле.