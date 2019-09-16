https://static.news.ru/photo/97c465c6-d868-11e9-99c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jean-Bernard Caron/ Royal Ontario Museum

Учёные из Китая и Канады обнаружили окаменелые останки вероятного «предка» членистоногих. Находка позволяет говорить, что он появился более 500 млн лет назад. Это на 30 млн лет раньше, чем предполагалось на основе предыдущих исследований.

Описание «нового» насекомого представлено в научном журнале Nature . Организм получил название Mollisonia plenovenatrix. В настоящее время это самый древний из ныне известных представителей хелицеровых — подтипа членистоногих, в который входят все паукообразные, и в частности, пауки и скорпионы.

Окаменелость обнаружили в канадских Скалистых горах. Учёные предполагают, что представители Mollisonia plenovenatrix были 8-10 см в длину, обладали большими яйцевидными глазами и многочисленными конечностями, которые могли выполнять разнообразные функции.

У рта этого насекомого была пара крошечных «клешней» — хелицер, которые характерны для всех представителей хелицеровых. К примеру, пауки и скорпионы используют их для удержания и умерщвления своей жертвы.

Ранее учёные-палеонтологи обнаружили в Канаде останки странного морского существа, похожего на чудовищ из книг Говарда Лавкрафта, писал News.ru. Древнее животное размером примерно 30 сантиметров питалось мелкими беспозвоночными, высеивая их из песка при помощи щупалец.