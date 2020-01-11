https://static.news.ru/photo/7479373e-3526-11ea-8fbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: P. Sutter/Arco Images GmbH/Global Look Press

Сотрудники Нагойского университета и Исследовательского института океанариума Монтерей Бэй (MBARI) нашли рыб, которые светятся из-за рациона своего питания.

Учёные исследовали род Parapriacanthus — светящихся рыб-чистильщиков из Индийского океана и западной части Тихого. При анализе их генома не был обнаружен ген люциферазы. Зато оказалось, что тот фермент, с помощью которого чистильщики светятся, — это тот же самый белок, которые есть у поедаемых ими остракод. Рыбам изменили рацион питания — и лишившись этого белка, они перестали светиться. Когда им стали давать их привычных рачков — свечение возобновилось. Подробно эксперименты с Parapriacanthus и рачками описаны в Science Advances.

Интересно и то, что белок люцифереза не расщепляется в организме рыб до той степени, чтобы терять свои светящиеся свойства. Почему — для учёных пока загадка, отмечает журнал «Наука и жизнь».

Ранее NEWS.ru писал о том, что акула, живущая уже примерно 500 лет, найдена в Гренландии. Рыба родилась во время правления в Англии Генриха VIII, а в России — Василия III.