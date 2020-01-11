Сотрудники Нагойского университета и Исследовательского института океанариума Монтерей Бэй (MBARI) нашли рыб, которые светятся из-за рациона своего питания.
Учёные исследовали род Parapriacanthus — светящихся рыб-чистильщиков из Индийского океана и западной части Тихого. При анализе их генома не был обнаружен ген люциферазы. Зато оказалось, что тот фермент, с помощью которого чистильщики светятся, — это тот же самый белок, которые есть у поедаемых ими остракод. Рыбам изменили рацион питания — и лишившись этого белка, они перестали светиться. Когда им стали давать их привычных рачков — свечение возобновилось. Подробно эксперименты с Parapriacanthus и рачками
Интересно и то, что белок люцифереза не расщепляется в организме рыб до той степени, чтобы терять свои светящиеся свойства. Почему — для учёных пока загадка, отмечает журнал «Наука и жизнь».
Ранее NEWS.ru писал о том, что акула, живущая уже примерно 500 лет, найдена в Гренландии. Рыба родилась во время правления в Англии Генриха VIII, а в России — Василия III.
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