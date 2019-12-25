https://static.news.ru/photo/e248160c-26ff-11ea-8cf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: SeaTops/imagebroker.com/Global Look Press

Океанологи обнаружили в Мексиканском заливе на глубине почти в тысячу метров необычного глубоководного удильщика, который пользуется плавниками не совсем по назначению. Вместо того чтобы плавать, рыба шагает по дну.

Как пишет «ПолитЭксперт», учёным случайно удалось снять на видео удильщика с «ногами». Специалисты на километровой глубине снимали обитателей подводного мира, чтобы потом их изучить.

Когда они посмотрели видеозаписи, то обнаружили, что камень оторвался от дна, однако после поняли, что приняли за него рыбу. На записи они увидели, как забавный морской обитатель, на которого сразу никто и внимания не обратил, не плывёт, а использует свои плавники в качестве «ног». Океанологи пояснили, что это удильщик Шефера. Впервые его обнаружили в 1976 году у берегов Колумбии в Карибском море, но из-за того, что обитает эта рыба на больших глубинах, снять удильщика на видео достаточно сложно.

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