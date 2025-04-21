Рыбаки поймали не похожее ни на одно другое существо у Марианской впадины ИА «Кулик»: у берегов Марианской впадины нашли неизвестное светящееся существо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рыбаки выловили полупрозрачное святящееся существо у берегов Марианской впадины в Тихом океане, пишет ИА «Кулик». По данным источника, оно не похоже ни на один известный вид. Ученые приступили к исследованиям, но идентифицировать существо оказалось сложно.

Отмечается, что методы ДНК-анализов могут не дать результатов. Причина заключается в слабой изученности глубоководных систем и бедности генетических баз данных. Давление в Марианской впадине в десятки раз выше, чем на поверхности, поэтому здесь формируются уникальные формы жизни.

Собрать образцы на такой глубине трудно, а генетический материал быстро разрушается, если не провести специальную консервацию. Ученые надеются, что дальнейшее изучение позволит понять, принадлежит ли найденное существо к неизвестному науке виду или является ранее не изученной стадией уже открытого организма.

Ранее у берегов Антарктиды обнаружили «морских свинок», которые являются разновидностью голотурий. Здесь же были найдены еще одни необычные существа. Речь идет о морских пауках размером с ладонь, а также морских бабочках. Часть из них могут быть неизвестными науке. Размер «морских свинок» достигает 16 сантиметров в длину.