Рядом с Землёй обнаружили скопление загадочного тёмного вещества

https://static.news.ru/photo/7072f000-6e40-11ea-90c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/via Globallookpress.com

Необычное скопление тёмной материи обнаружили неподалёку от Земли американские учёные из Массачусетского технологического института. Об этом сообщает издание Nature Astronomy.

Вещество обнаружено в карликовой галактике Тукана II. Она находится на расстоянии 163 тысяч световых лет от Солнечной системы. Как удалось выяснить исследователям, ряд звёзд данной галактики находятся чрезмерно далеко от её центра и испытывают на себе влияние гравитации галактики, которая оказалась в 3-5 раз больше, чем предполагалось изначально.

Данное открытие позволяет утверждать, что древние галактики были более крупными и массивными, чем считалось ранее, а также содержали в себе большое количество тёмной материи.

Тёмной материей называют вид загадочной материи, чей состав учёным разгадать не удалось, но которая, предположительно, составляет порядка 85% вещества всей Вселенной.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из РФ выявили «порталы» в отдалённые места Вселенной. По мнению специалистов, ими могут являться некоторые сверхмассивные чёрные дыры в центре галактик.