Рядом с Землёй обнаружили скопление загадочного тёмного вещества

Необычное скопление тёмной материи обнаружили неподалёку от Земли американские учёные из Массачусетского технологического института. Об этом сообщает издание Nature Astronomy.
Вещество
Данное открытие позволяет утверждать, что древние галактики были более крупными и массивными, чем считалось ранее, а также содержали в себе большое количество тёмной материи.
Тёмной материей называют вид загадочной материи, чей состав учёным разгадать не удалось, но которая, предположительно, составляет порядка 85% вещества всей Вселенной.
Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из РФ выявили «порталы» в отдалённые места Вселенной. По мнению специалистов, ими могут являться некоторые сверхмассивные чёрные дыры в центре галактик.