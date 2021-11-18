«Русскому варианту» «дельта»-штамма присвоили официальное название

Распространяющийся в России и соседних странах вариант «дельта»-штамма получил официальное название — AY.122. Именно так он теперь обозначается в реестре номенклатуры коронавируса Pangolin. Обозначение AY применяется для всех разновидностей варианта «дельта», а 122 — это порядковый номер ветви, рассказал ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити Дмитрий Прусс на своей странице в Facebook.

Впервые этот вариант «дельта»-штамма появился в январе в Словакии, в России он был выявлен в конце мая — начале июня. Как рассказал учёный, основной сложностью на пути классификации этого подтипа было ненадёжное поведение одной из двух характерных для него мутаций — Orf7a:P45L.

В конце концов решено было использовать для идентификации новой ветви её вторую, более надёжную мутацию NSP2_K81N (она же Orf1a:K261N), — написал он.

В результате выделение характерной именно для этой разновидности мутации и стало определяющим фактором для присвоения ей собственного имени. По словам специалистов, эта мутация расположена в неструктурных генах, а не в спайковом белке вируса, поэтому она не повлияет на устойчивость «русского» вируса к антителам.

Ранее в Норвегии обнаружили новую разновидность «дельта»-штамма коронавируса — AY.63. Однако, по заверению учёных, он не опаснее «дельта»-мутации. Они также полагают, что вакцина надёжно защищает против него. Впервые его выявили ещё в июне. В Национальном институте общественного здравоохранения страны считают, что у данного типа вируса нет каких-то особых конкурентных преимуществ.