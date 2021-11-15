Росздравнадзор потребовал от медиков пересчитать антитела по методике ВОЗ

Росздравнадзор призвал медицинские организации пересчитать антитела к коронавирусу по единой методике, определённой ВОЗ. Решение было принято после утверждения Всемирной организацией здравоохранения международных единиц, по которым нужно считать антитела, пишут «Известия».

На данный момент разные организации измеряют количество антител в разных единицах. Приведение результатов тестов к единой системе позволит сравнить их между собой и вполне может получиться так, что значение «13», полученное с помощью одного теста, может оказаться больше, чем значение «300», полученное помощью другого теста. Стандартизация по методике ВОЗ позволит облегчить жизнь врачам и пациентам.

В документе надзорного ведомства приводится список из шести тестов, по которым можно официально пересчитать количество антител. Для перевода в единую систему российские компании должны приобрести определённую ампулу, развести её в дистиллированной воде и провести тест. Исходя из соотношения международных единиц BAU и результата теста самой компании, можно вывести коэффициента для расчёта.

Единая система подсчёта антител позволит сравнить уровень защищённости людей в разных странах. Так, по мнению главы НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, для полной защиты от «дельта»-штамма будет достаточно 300 BAU. Хотя на данный момент нельзя наверняка точно определить достаточный уровень антител для защиты от коронавируса.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый допустил возможность дополнения законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест поправками для выдачи цифровых пропусков лицам с высоким титром антител.