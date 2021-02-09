Ростех разработал новый аппарат ИВЛ с функцией томографии

https://static.news.ru/photo/b64b78ec-6b77-11eb-bc14-96000091f725_660.jpg Фото: уомз.рф

Холдинг «Швабе» Ростеха разработал новый аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Его особенностью стало наличие функции безопасной томографии.

Томография выполняется без излучения безопасным для человека электроимпендансным методом. Российских аналогов устройства на данный момент не существует, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Разработка была создана на Уральском оптико-механическом заводе. В настоящее время уже ведутся технические испытания опытного образца для его регистрации как медицинского изделия.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, АИВЛ-01 позволяет визуализировать наполнение лёгких в процессе дыхания, а также оценивать степень их поражения. Кроме того, аппарат поможет врачам и в том случае, когда необходимо скорректировать стратегию респираторной поддержки путём регулировки подаваемых пациенту объёмов дыхательной смеси.

Как писал NEWS.ru, ранее российские учёные предложили на замену аппаратам ИВЛ ингаляторы с гелиево-кислородной смесью. Таким образом будут лечить тяжёлые случаи заболевания. Система уже апробирована на базе республиканской больницы в Коми, где ингаляциями с гелиево-кислородной смесью вылечили 50 тяжелобольных. По мнению специалистов, искусственная вентиляция лёгких — это тяжёлая нагрузка на организм, тогда как подогреваемая до 90–95 градусов смесь переносится пациентами гораздо легче. В ближайшее время планируется начать выпуск этих приборов.