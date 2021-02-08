Россияне назвали отечественную науку отсталой

Больше половины россиян считают, что отечественная наука отстаёт от мировой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как следует из данных социологов, 34% опрошенных полагают, что отставание небольшое, а 21% уверены, что оно значительное.
Однако по мнению трети россиян (31%), российская наука с разной степенью опережает развитие мировой науки.
Сдерживающим фактором развития научной мысли 56% участников опроса назвали нехватку финансирования, которое следовало бы увеличить. Ещё 34% считают, что прорывные открытия невозможны без повышения компетентности учёных.
Что касается мировой науки, то 44% россиян уверены, что она на подъёме, 14% считают, что на спаде, а 31% полагают, что и вовсе в застое.
Важнейшими достижениями российской и мировой науки последних десятилетий участники исследования назвали разработку вакцин от коронавируса (16%), новейшие военные разработки (10%), а также создание новых видов лекарств и вакцин (8%).
Опрос был проведён в конце января, в нём приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет. Исследование посвящено Дню российской науки, который отмечается ежегодно 8 февраля. Согласно указу президента России, 2021 год объявлен Годом науки и технологий.
Ранее NEWS.ru писал, что российских учёных, стоявших во главе проекта по разработке вакцины от коронавируса «Спутник V», могут номинировать на Нобелевскую премию.