Россияне назвали отечественную науку отсталой

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Больше половины россиян считают, что отечественная наука отстаёт от мировой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как следует из данных социологов, 34% опрошенных полагают, что отставание небольшое, а 21% уверены, что оно значительное.

Однако по мнению трети россиян (31%), российская наука с разной степенью опережает развитие мировой науки.

Сдерживающим фактором развития научной мысли 56% участников опроса назвали нехватку финансирования, которое следовало бы увеличить. Ещё 34% считают, что прорывные открытия невозможны без повышения компетентности учёных.

Что касается мировой науки, то 44% россиян уверены, что она на подъёме, 14% считают, что на спаде, а 31% полагают, что и вовсе в застое.

Важнейшими достижениями российской и мировой науки последних десятилетий участники исследования назвали разработку вакцин от коронавируса (16%), новейшие военные разработки (10%), а также создание новых видов лекарств и вакцин (8%).

Опрос был проведён в конце января, в нём приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет. Исследование посвящено Дню российской науки, который отмечается ежегодно 8 февраля. Согласно указу президента России, 2021 год объявлен Годом науки и технологий.

Ранее NEWS.ru писал, что российских учёных, стоявших во главе проекта по разработке вакцины от коронавируса «Спутник V», могут номинировать на Нобелевскую премию.