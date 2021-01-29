Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

https://static.news.ru/photo/9c8e6504-62e9-11eb-b44c-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/wikimedia.org

Геомагнитная буря G1 (Kp=5) пройдёт на территории России в связи с усилением солнечного ветра, сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.

1 февраля ожидается усиление солнечного ветра, истекающего из «отростка» (выступа) южной полярной корональной дыры, — говорится в сообщении.

Согласно данным специалистов, магнитная буря будет слабой.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в субботу и воскресенье в Москве температура будет держаться около минус 2–3 градусов. По его словам, из-за ветра, снега и влажности москвичам будет казаться, что на улице значительно холоднее. Будет наблюдаться низкое давление и низкая облачность, а порывы ветра местами достигнут 17 м/с.

С 28 января в центре Европейской России началось медленное понижение температуры. Как отметил Вильфанд, давление начнёт падать и сильно изменится к выходным, солнца не ожидается. При этом температура хотя и понизится, но будет выше нормы на 6–8 градусов.