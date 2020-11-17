Россия начала пострегистрационные испытания вакцины «Вектора» от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c44fac98-28af-11eb-9c1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Российские специалисты начали пострегистрационные испытания вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), созданной в центре «Вектор», рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

13 октября [2020 года] зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона», и сейчас проходит третья фаза пострегистрационных испытаний, — отметила глава ведомства на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата.

«Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Вакцина стала первой в РФ от COVID-19.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России за сутки увеличилось на 442 против 303 днём ранее. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего от недуга в РФ скончался 33 931 пациент, заявили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.