https://static.news.ru/photo/28a70cc6-5c7e-11ea-9667-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов рассказал, что NASA предлагают размещать совместную американо-российскую окололунную станцию на гало-орбите, с чем не согласны россияне.

Отмечается, что США предложили концепцию окололунной станции Deep Space Gateway (новое название Lunar Orbital Platform-Gateway), которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос. При этом специалисты российской ракетно- космической отрасли и представители NASA разошлись во мнениях относительно оптимальной орбиты для будущей окололунной станции.

Американцы видят её вытянутой — с перигеем примерно три тысячи км и апогеем более 70 тысяч км, поскольку её проще достичь и с неё можно и на Луну высаживаться и полёты совершать. Но она требует постоянной корректировки, для чего на борту станции будет необходим двигатель и топливо. А вот российский вариант этого не предусматривает.

Круговая (10 тысяч км), эта орбита очень устойчива и не требует постоянной поддержки. Значительно снижаются требования к ракете по грузоподъемности, — сообщил Севастьянов в интервью ТАСС.

Как писал News.ru, Роскосмос планирует в несколько этапов реализовать программу освоения Луны к 2040 году. Во время первого из них будет проведена обкатка технологий на Международной космической станции. На лунную орбиту выведут базовый модуль новой станции, а на спутник Земли отправят автоматические аппараты «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Следующий этап предполагает высадку космонавтов на Луне, а завершающий — строительство на ней посещаемой базы, доставку оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов.