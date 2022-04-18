Российским учёным закрыли доступ к крупным научным установкам

Российским учёным закрыли доступ к некоторым крупным научным установкам во Франции и Германии, сообщает «Газета.Ru». Одна из таких — мощнейшая в Европе лазерная установка LULI2000, рассказал заведующий лабораториями в Объединённом институте высоких температур РАН и в НИЯУ МИФИ Сергей Пикуз.

На конкретную установку LULI2000 в Ecole Polytechnique доступ теперь действительно нам закрыт. Причём, по-видимому, запрет распространяется не только на сотрудников российских институтов, но и вообще на граждан России. Решение долгосрочное, снятия ограничений в ближайшие несколько лет я бы не ожидал, к сожалению. Это была очень важная для нас точка проведения исследований, — заявил он.

Также Пикуз назвал критической ситуацию с немецкими партнёрами, которые отменили все эксперименты с участием российских учёных, несмотря на многолетнее участие РФ в создании и финансировании экспериментальных комплексов. Объединение имени Гельмгольца запрещает сотрудникам поддерживать контакты и договариваться о новых экспериментах с учёными из российских организаций, отметил физик.

А некоторым немецким учёным запрещено и публиковать статьи в соавторстве с коллегами из российских институтов.

Ранее китайские учёные — партнёры РАН поставили на паузу сотрудничество с российскими коллегами по совместным разработкам. Президент РАН Александр Сергеев отметил затруднения с международным сотрудничеством из-за негативного отношения Запада к любым контактам с РФ.