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Российские учёные собираются с помощью моли бороться с пластиком

16:55, 30 октября 2020 13
Фото: pixabay.com

Колонию моли, питающейся пластиком, собираются вывести российские учёные. Об этом заявил ведущий эксперт лаборатории биотехнологий технопарка «Якутия», участник проекта «СахаКсенос» Евгений Попов.

Личинки большой восковой огнёвки в ходе эволюции научились перерабатывать полиэтилен. Учёные собираются использовать выделяемый гусеницами фермент, чтобы на его основе создать раствор для уничтожения пластика.

Мы получим расшифровку ДНК и на базе научных институтов попробуем синтезировать данный фермент, цитирует Попова РИА Новости.

Он добавил, что раствор планируется получить уже в следующем году. Его испытания пройдут на базе технопарка «Якутия».

Ранее NEWS.ru писал об исследовании, доказавшем, что объём пластикового мусора в Атлантике в 10 раз превышает традиционные оценки.

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