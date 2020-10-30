Российские учёные собираются с помощью моли бороться с пластиком

Колонию моли, питающейся пластиком, собираются вывести российские учёные. Об этом заявил ведущий эксперт лаборатории биотехнологий технопарка «Якутия», участник проекта «СахаКсенос» Евгений Попов.
Личинки большой восковой огнёвки в ходе эволюции научились перерабатывать полиэтилен. Учёные собираются использовать выделяемый гусеницами фермент, чтобы на его основе создать раствор для уничтожения пластика.
Мы получим расшифровку ДНК и на базе научных институтов попробуем синтезировать данный фермент,— цитирует Попова РИА Новости.
Он добавил, что раствор планируется получить уже в следующем году. Его испытания пройдут на базе технопарка «Якутия».
Ранее NEWS.ru писал об исследовании, доказавшем, что объём пластикового мусора в Атлантике в 10 раз превышает традиционные оценки.