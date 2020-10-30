Российские учёные собираются с помощью моли бороться с пластиком

https://static.news.ru/photo/896e3ae0-1ab8-11eb-bdf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Колонию моли, питающейся пластиком, собираются вывести российские учёные. Об этом заявил ведущий эксперт лаборатории биотехнологий технопарка «Якутия», участник проекта «СахаКсенос» Евгений Попов.

Личинки большой восковой огнёвки в ходе эволюции научились перерабатывать полиэтилен. Учёные собираются использовать выделяемый гусеницами фермент, чтобы на его основе создать раствор для уничтожения пластика.

Мы получим расшифровку ДНК и на базе научных институтов попробуем синтезировать данный фермент, — цитирует Попова РИА Новости.

Он добавил, что раствор планируется получить уже в следующем году. Его испытания пройдут на базе технопарка «Якутия».

Ранее NEWS.ru писал об исследовании, доказавшем, что объём пластикового мусора в Атлантике в 10 раз превышает традиционные оценки.