Российский космонавт на МКС напечатал человеческий хрящ на биопринтере

https://static.news.ru/photo/d5595386-c851-11ea-b6de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladislav Parfenov/3D Bioprinting Solutions

Российский космонавт Олег Кононенко сконструировал человеческий хрящ на борту Международной космической станции.

Об этом сообщает ScienceAlert. Биопринтеры, на которых можно изготовить человеческие ткани, уже применялись ранее. Однако они могли работать только в условиях земной гравитации. Для осуществления этой процедуры в космосе Кононенко прибег к новаторскому методу. В качестве замены гравитации используется магнетизм, который балансирует силы микрогравитации и ускорения и позволяет удерживать готовые к сборке клетки вместе.

Учёные разработали математические модели и сделали компьютерную симуляцию перед практической реализацией нового метода на борту МКС. Подготовленные сфероиды на основе хрящевых клеток упаковали и отправили на МКС вместе с магнитным биопринтером. На борту станции сфероиды пришлось заморозить, чтобы достать их из упаковки-биогеля.

Эта технология в дальнейшем может позволить сочетать органические и неорганические материалы при сборке. В таком случае теоретически можно даже заменять кости в организме человека, однако до практической реализации такой операции пока далеко.

Люди уже проводили биологические эксперименты и культивировали клетки в космосе, но возможность фактически собрать эти строительные блоки в более сложные структуры с помощью инструмента биомоделирования появилась впервые, — констатировал специалист Стэнфордского университета Уткан Демирчи.

Российские учёные планируют «напечатать» фрагменты костной ткани на биопринтере в космосе и пересадить их крысам, писал NEWS.ru. Реализация этого проекта должна была начаться ещё в апреле, однако её пришлось отложить из-за пандемии.