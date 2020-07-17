Российский космонавт на МКС напечатал человеческий хрящ на биопринтере

Российский космонавт Олег Кононенко сконструировал человеческий хрящ на борту Международной космической станции.
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Учёные разработали математические модели и сделали компьютерную симуляцию перед практической реализацией нового метода на борту МКС. Подготовленные сфероиды на основе хрящевых клеток упаковали и отправили на МКС вместе с магнитным биопринтером. На борту станции сфероиды пришлось заморозить, чтобы достать их из упаковки-биогеля.
Эта технология в дальнейшем может позволить сочетать органические и неорганические материалы при сборке. В таком случае теоретически можно даже заменять кости в организме человека, однако до практической реализации такой операции пока далеко.
Люди уже проводили биологические эксперименты и культивировали клетки в космосе, но возможность фактически собрать эти строительные блоки в более сложные структуры с помощью инструмента биомоделирования появилась впервые, — констатировал специалист Стэнфордского университета Уткан Демирчи.
Российские учёные планируют «напечатать» фрагменты костной ткани на биопринтере в космосе и пересадить их крысам, писал NEWS.ru. Реализация этого проекта должна была начаться ещё в апреле, однако её пришлось отложить из-за пандемии.
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