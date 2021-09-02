Российские учёные создали универсальное средство лечения рака

Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с другими российскими исследователями сумели сделать лечение рака радиоактивным актинием-225 на 40% более эффективным. Как заявили авторы, они разработали специальную наноупаковку для вещества, которая защищает организм от токсичных продуктов распада в 6–10 раз лучше аналогов. О разработке рассказывается в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Актиний-225 является радиоактивным изотопом, продуктом распада урана-233. По словам специалистов ТПУ, вещество считается перспективным радиофармпрепаратом для лечения различных форм рака, включая самые тяжёлые.

Актиний, в отличие от других используемых при лучевой терапии средств, испускает не бета-, а альфа-лучи, линейная передача энергии у них меньше и такое воздействие «бьёт» точнее в раковые клетки, не задевая здоровые. При этом. распадаясь, актиний-225 образует токсичные изотопы франций-221 и висмут-213. Они имеют тенденцию накапливаться в печени, почках и селезёнке. Данный фактор является сдерживающим для широкого внедрения актиния в клиническую практику.

Специалисты ТПУ предложили уникальный способ упаковки изотопа в полимерно-белковую капсулу, которая помогает нейтрализовать токсичные изотопы и повысить терапевтический эффект актиния-225 на 40%.

Период полураспада актиния-225 составляет 10 дней, при этом созданная капсула остаётся стабильной не менее двух недель. Тесты на животных показали накопление препарата в почках на уровне 5% от общего объёма, в то время при использовании старых систем показатель доходил до 50%. При этом устойчивость новых капсул выше, чем у аналогов, на 70%, утверждают создатели.

В настоящее время для «упаковки» актиния его смешивают с пористыми полимерными наносферами, «запирая» таким образом большую его часть внутри них. При создании новых капсул используют химические методы. Актиний смешивается с альбумином, белковой молекулой, после чего пара упаковывается в пигментный раствор, где альбумин создаёт ковалентную связь с полимером и окружает изотоп защитной сферой.

Ранее сообщалось, что воздух, которым люди дышат дома и на работе, может быть загрязнён веществами, провоцирующими раковые заболевания.