Российские учёные разработали новый вид колбасы

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Новый рецепт колбасы, почти на треть менее калорийной в сравнении с оригиналом, разработали российские учёные. При этом вкус продукта остался традиционным. Об этом рассказывают «Известия».

Новинка создана в стенах Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). За образец был взят колбасный хлеб «Чайный». В состав оригинального продукта входят фарш, молоко и набор специй. Разработчики внесли в рецепт изменения, дабы оставить продукт таким же привлекательным для покупателя, но сделать его при этом более полезным.

Так, жирность колбасы была понижена за счёт замены смеси для фарша из говядины и свинины мясом индейки. Вместо свиного шпика в состав добавили 5% порошка топинамбура. По словам разработчиков, состоящий на 70% из инулина, клубень смог стабилизировать фарш и имитировать консистенцию жира.

В рамках исследования учёные сравнили содержания жира в оригинальной колбасе и новинке. Оказалось, что массовая доля жира в колбасе с топинамбуром оказалась с два раза меньше, зато увеличилось более чем на треть количество белков и углеводов. В результате энергетическая ценность вновь созданного продукта составила 163 ккал на 10 граммов вместо 232 ккал у оригинала.

При этом оба образца имели вкус и запах, идентичные натуральной колбасе, а также характерный для неё светло-розовый цвет.

Ранее специалисты Еврейского университета в Иерусалиме пришли к выводу, что фастфуд, сосиски, колбаса, чипсы, сладости и другие обработанные продукты негативно влияют на развитие скелета у детей младшего возраста.