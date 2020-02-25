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Учёные Самарского национального исследовательского университета имени Королёва разрабатывают безоперационный способ разрушения раковых клеток с помощью магнитных импульсов.

Исследователи предлагают уничтожать злокачественные клетки с помощью импульсного магнитного поля, создаваемого разработанной в университете установкой размером примерно 50 на 70 сантиметров. При определённом уровне напряжённости магнитное поле повреждает клетки и вызывает их гибель. Разработка будет оказывать точечное воздействие, сводя к минимуму повреждение находящихся возле опухоли здоровых тканей, говорится в сообщении на сайте университета.

Отмечается, что эксперименты над раковыми клетками пока не проводились. На первом этапе исследований магнитный «скальпель» был опробован на здоровых стволовых клетках и клетках соединительной ткани.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные РФ работают над новым способом получения изотопа лютеция-177. Вещество применяется в лечении онкологии. Технология может стать альтернативным методом наработки радионуклидов в опытных ядерных реакторах, рассказал заведующий лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов НИЦ «Курчатовский институт» Рамиз Алиев. Идея заключается в облучении мишени из оксида гафния гамма-квантами с высокой энергией, после чего идёт выделение лютеция через хроматографии.