Российские учёные рассказали про испытания вакцин против COVID-19

Государственный научный центр «Вектор» закупил 20 низших обезьян для тестирования перспективных российских вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.
По словам замдиректора по науке НИИ медицинской приматологии Джины Карал-оглы, результаты испытаний на приматах — «двойниках» человека можно будет с минимальной коррекцией спроецировать на людей. Животные прошли 21-дневный карантин и регулярные обследования, чтобы учёные убедились в здоровье подопытных особей.
Контакты между животными исключены: для этого используются специальные системы их содержания. Каждая группа находится в отдельном боксе с независимой подачей фильтрующего воздуха и независимой вытяжкой, — передаёт РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Вектора» Рината Максютова.
Число заражённых коронавирусом в России превысило 13,5 тысячи человек.
Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор создал три прототипа вакцины от коронавируса нового типа. База одного из препаратов уже используется и полностью безопасна. Как отметили в ведомстве, перед выпуском перспективные вакцины проверят на 60 добровольцах.