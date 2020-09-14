Российские учёные представят доказательства внеземной жизни

https://static.news.ru/photo/9019c39e-f747-11ea-8e29-fa163e074e61_660.jpg Фото: paleo.ru

Полный альбом снимков окаменелых микроорганизмов, которые существовали до формирования Земли, готовят к публикации учёные из России. Об этом рассказал академик РАН, научный руководитель сектора астробиологии в Объединённом институте ядерных исследований Алексей Розанов.

Фотографии планируют обнародовать в конце ноября. На них представлены окаменелости с метеорита Оргей. Он упал в 1864 году на территорию Франции. Учёные тогда сразу же заметили следы микроорганизмов на нём, но в то время не нашли им объяснения.

Как отмечают учёные, найденные окаменелости доказывают реальность явления панспермии — занесения жизни на Землю из космического пространства.

Снимки хорошо интерпретируются, против них уже не поспоришь. Но спорить всё равно будут. Люди, которые никогда не занимались этим, они спорят больше всего, — цитирует Розанова РИА Новости.

При этом микроорганизмы с Оргея удалось идентифицировать. Среди них есть кокковидные, палочковидные и нитевидные формы прокариотов, акритархи, протисты, альвеоляты, панцирные амёбы, одноклеточные водоросли, а также магнитотактики. Как пояснили учёные, они могут возникнуть только там, где есть магнитное поле и вода, а это означает — на планете. После этого исследователи сделали вывод, что жизнь существовала вне Земли как минимум на микроуровне.

Российские учёные из Палеонтологического института РАН и Объединённого института ядерных исследований вместе со своим американским коллегой, академиком Ричардом Гувером работали над исследованием с 2015 года. Учёные из США обнаружили на Оргее углеводородные соединения, которые могли бы иметь отношение к микроорганизмам в 1961 году.

Как писал NEWS.ru, ранее глава NASA прокомментировал обнаружение признаков наличия жизни на Венере.