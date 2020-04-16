Российские учёные обнаружили в Арктике поедающие нефть бактерии

https://static.news.ru/photo/de72e034-7fce-11ea-a9b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kim Mincer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исследователи из России нашли микроорганизмы, которые питаются нефтепродуктами. Их местом обитания стал арктический район. По мнению биологов, это открытие может принести большую практическую пользу. Об этом сообщили в Минприроды.

Обнаружили бактерии, на основе которых может быть разработан инновационный препарат для очищения грунтов от нефтепродуктов, специалисты компании «Роснефть» и национального парка «Русская Арктика» (Архангельская область) в рамках комплексного совместного проекта «Чистая Арктика», — цитирует сообщение ведомства «Царьград».

Микроорганизмы попали в поле зрения учёных, когда они брали пробы почвы на загрязнённой части острова Земля Александры. Оттуда нефтепродукты и попали в море. Тогда специалисты заметили, что самоочищение почв медленно, но идёт. Сейчас учёные ищут способы, которые помогут очистить землю на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Ранее NEWS.ru рассказывал о молодом российском биологе, изучающей «поведение» опасного гриба, который снижает урожайность пшеницы и ухудшает качество хлеба.